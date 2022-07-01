Еврокомиссия предложила предоставить Украине первый транш на 1 млрд евро

Европейская комиссия 1 июля 2022 года предложила предоставить Украине первый транш макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
"Сегодня мы предлагаем предоставить Украине 1 млрд евро. О предоставлении первой части макрофинансовой помощи было объявлено в мае. Это поможет удовлетворить неотложные потребности страны", - отметила она.
По ее словам, ЕС продолжит оказывать помощь Украине и будет поддерживать ее восстановление в долгосрочной перспективе.
Напомним, в июне Евросоюз союз согласовал выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро на расходы в социальной сфере.
Также стало известно, что Украина получит немецкий грант на 1 млрд евро.
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