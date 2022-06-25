Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги

Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой помощи. Эти средства будут направлены Украине через механизм административного счета Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, соглашение между правительствами Украины и Германии подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Германии Кристиан Линднер. Получение средств ожидается уже в ближайшее время. "Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения", - говорится в сообщении. Отметим, грантовая помощь означает, что эти деньги Украине возвращать не нужно.