Єврокомісія запропонувала надати Україні перший транш на 1 млрд євро

Європейська комісія 1 липня 2022 року запропонувала надати Україні перший транш макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента ЄК Урсули фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми пропонуємо надати Україні 1 млрд євро. Про надання першої частини макрофінансової допомоги було оголошено в травні. Це допоможе задовольнити нагальні потреби країни", - зазначила вона.

За її словами, ЄС продовжить надавати допомогу Україні і підтримуватиме її відновлення в довгостроковій перспективі.