Еврокомиссия попросила суд ЕС принять меры против польского закона о судьях

Иллюстративное фото: флаг Польши (Wikimedia)

Речь идет о дисциплинировании судей за критику правительства

В пятницу, 24 января, Европейская комиссия попросила Европейский суд, высший суд ЕС, принять временные меры против нового польского закона о судьях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

Речь идет о дисциплинировании судей за критику правительства

"Парламент Польши, в котором доминирует евроскептическая партия PiS, в четверг принял законопроект, который позволит судьям, которые критикуют реформы правительства, быть дисциплинированными, в том числе путем увольнений. Европейская комиссия попросила Европейский суд, высший суд ЕС, принять временные меры против нового польского закона", - говорится в сообщении

Напомним, ранее Европейская комиссия приняла решение обратиться в суд Евросоюза, чтобы тот приостановил работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая рассматривала жалобы судей из-за судебной реформы в стране.

Как сообщало РБК-Украина, 17 января Сенат Польши отклонил скандальную судебную реформу, которую ранее одобрил польский Сейм.

Отмечалось, что судебная реформа может спровоцировать выход Польши из Евросоюза. Есть противоречие между законодательством Евросоюза и законодательством Польши.