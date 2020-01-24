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Єврокомісія попросила суд ЄС вжити заходів проти польського закону про суддів

Новини » В світі     24.01.2020 - 14:59
Єврокомісія попросила суд ЄС вжити заходів проти польського закону про суддів
Ілюстративне фото: прапор Польщі (Wikimedia)

Мова йде про дисциплінування суддів за критику влади

У п'ятницю, 24 січня, Європейська комісія попросила Європейський суд, вищий суд ЄС, прийняти тимчасові заходи проти нового польського закону про суддів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.

Мова йде про дисциплінування суддів за критику уряду

"Парламент Польщі, в якому домінує євроскептична партія PiS в четвер ухвалив законопроект, який дозволить суддям, які критикують реформи уряду, бути дисциплінованими, в тому числі шляхом звільнень. Європейська комісія попросила Європейський суд, вищий суд ЄС, прийняти тимчасові заходи проти нового польського закону", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше Європейська комісія прийняла рішення звернутися в суд Євросоюзу, щоб той припинив роботу дисциплінарної палати Верховного суду Польщі, яка розглядала скарги суддів через судову реформу в країні.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 січня Сенат Польщі відхилив скандальну судову реформу, яку раніше польський Сейм схвалив.

Зазначалося, що судова реформа може спровокувати вихід Польщі з Євросоюзу. Є протиріччя між законодавством Євросоюзу та законодавством Польщі.

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