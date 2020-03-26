Еврокомиссия получит данные мобильных операторов для отслеживания коронавируса

Иллюстративное фото (today.vodafone.ua)

Еврокомиссия будет использовать только анонимные данные, которые после пандемии будут удалены

Для препятствования распространения коронавируса восемь мобильных операторов в Европе согласились предоставить Европейской комиссии геолокационные данные пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, Vodafone, Deutsche Telekom, Orange и еще пять других операторов связи договорились с Еврокомиссией о предоставлении своих данных, для препятствования распространения коронавируса в Европе.

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг Тьоери Бретон, заявил, что в Еврокомиссии будут использовать только анонимные данные, а после окончания коронавирусной пандемии, и те будут удалены. Он заверил, что план ЕС не имеет цели контролировать людей.

Как отмечается, что в ряде стран от Сингапура до Тайваня и Израиля уже используют приложения для смартфонов с отслеживанием контактов, чтобы определить местонахождение людей для противодействия распространению коронавируса.

Напомним, лидеры Европейского союза из-за пандемию коронавируса готовят пакет мер стимулирования экономики, подобный "плану Маршалла".

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз постарается защитить свой экономический суверенитет, несмотря на экономический кризис из-за пандемии коронавируса.