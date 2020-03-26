Єврокомісія отримає дані мобільних операторів для відстеження коронавірусу

Ілюстративне фото (today.vodafone.ua)

Єврокомісія використовуватиме тільки анонімні дані, які після пандемії будуть видаленими

Задля перешкоджання поширення коронавірусу вісім мобільних операторів у Європі погодилися надати Європейській комісії геолокаційні дані користувачів. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, Vodafone, Deutsche Telekom, Orange і ще п'ять інших операторів зв'язку домовилися з Єврокомісією про надання своїх даних, задля перешкоджання поширення коронавірусу в Європі.

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьоєрі Бретон, заявив, що в Єврокомісії використовуватимуть тільки анонімні дані, а після закінчення коронавірусної пандемії, й ті будуть видаленими. Він запевнив, що план ЄС не має на меті контролю за людьми.

Як зазначається, що в ряді країн від Сінгапуру до Тайваню та Ізраїлю вже використовують додатки для смартфонів з відстеженням контактів, щоб визначити місцеперебування людей для протидії поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, лідери Європейського союзу через пандемію коронавірусу готують пакет заходів стимулювання економіки, подібний до "плану Маршалла".

Також президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз намагатиметься захистити свій економічний суверенітет, незважаючи на економічну кризу через пандемію коронавірусу.