ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лидеры ЕС готовят "план Маршалла" для спасения экономики

Новости » Финансовый кризис 2020     26.03.2020 - 11:56
Лидеры ЕС готовят "план Маршалла" для спасения экономики
Фото: Шарль Мишель (flickr.com statephotos)

Евросоюз мобилизует капитал для борьбы с ущербом от коронавируса

Лидеры Европейского союза из-за пандемии коронавируса готовят пакет мер стимулирования экономики, подобный "плану Маршалла". Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает Politico.

По его словам, лидеры ЕС в четверг, 26 марта, обсудят эти меры для борьбы с последствиями пандемии коронавируса для экономики Европейского союза. До этого он обсудил стратегию стимулирования с послами стран-участниц ЕС.

"И когда я говорю "план Маршалла", я имею в виду серьезные амбиции", - добавил он.

Он также подчеркнул, что ущерб от экономического шока означает, что "мы должны быть очень активными, очень скоро". Мишель уточнил, что европейский план должен мобилизовать капитал ЕС.

Ожидается, что лидеры ЕС сегодня призовут Европейскую комиссию разработать новый план восстановления экономики.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз постарается защитить свой экономический суверенитет, несмотря на экономический кризис из-за пандемии коронавируса. Она также призвала европейские компании с осторожностью относиться к прямым внешним инвестициям.

Цены на нефть падают, несмотря на экстренные стимулы США на 2 трлн долларов
Новости Украины Евросоюзэкономикакризис
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь