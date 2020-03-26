Кабмин одобрил передачу больницам противоэпидемиологических конфискованных товаров

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство поддержало соответствующий проект постановления

Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает безвозмездную передачу учреждениям здравоохранения конфискованных товаров противоэпидемического назначения на время карантина в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, передает правительственный портал.

Так, правительство поддержало постановление "О внесении изменения в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы".

"Это постановление дает возможность обеспечить больницы необходимыми сейчас средствами защиты, а следовательно, снизить риск инфицирования коронавирусом СОVID-19 медицинского персонала и лиц, с которыми они контактируют. Мы будем безвозмездно передавать водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, одноразовые медицинские изоляционные халаты, медицинские маски, защитные очки и щитки, респираторы класса защиты не ниже FFР2, конфискованные в установленном порядке, в учреждения здравоохранения", - отметил Гайченко.

Напомним, правительство выделило органам Министерства внутренних дел 140 млн гривен для обеспечения работников средствами защиты во время карантина в Украине.

Как писало РБК-Украина, Кабмин усилил ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения в Украине коронавируса COVID-19.