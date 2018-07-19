Венгрия не будет участвовать в соглашении ООН о мигрантах

Сийярто сомневается, что документ имеет юридически обязывающую силу

Венгрия отказалась участвовать в договоре ООН о всемирной миграции, который создан для согласования политики в отношении мигрантов. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает DW.

По словам Сийярто, данный документ противоречит здравому смыслу и интересам Венгрии. Он считает, что запланированный договор рассматривает миграцию как одно из прав человека, что с точки зрения Будапешта является неприемлемым.

"Поэтому Венгрия не будет участвовать в ныне идущих консультациях в марокканском Марракеше, а на сессии Генеральной Ассамблеи ООН проголосует против этого документа", - заявил министр.

Отмечено, что участники сессии Генассамблеи ООН согласовали текст Global Compact for Migration в пятницу, 13 июля. Этот документ должен быть подписан в декабре в Марокко.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия может выйти из переговоров Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам миграции из-за опасений, что проиммигрантская политика организации противоречит интересам безопасности страны.