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Еврокомиссия поддерживает решение Франции и Германии относительно реформы еврозоны

НовостиПолитика    20.06.2018 - 15:14
Фото: зал заседаний Еврокомиссии (flickr.com/photosmartinschulz)
Фото: зал заседаний Еврокомиссии (flickr.com/photosmartinschulz)

Вчера Германия и Франция договорились создать бюджет еврозоны

Европейская комиссия приветствует совместную позицию двух крупнейших стран еврозоны - Германии и Франции - относительно ключевых элементов углубленной интеграции. Об этом еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси, сообщает Reuters.

"Я думаю, что вчерашняя договоренность между президентом Макроном и канцлером Меркель является важным политическим шагом к достижению соглашения", - сказал Московиси.

"Опыт показывает, что даже если договоренность между Францией и Германией не будет достаточной для окончательного согласия, все равно сделка без такого взаимопонимания немыслима. Обязательное условие заключается в том, что Париж, Берлин и Брюссель движутся вперед вместе", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия и Франция договорились создать бюджет еврозоны.

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Теги публикации: Еврокомиссия, Франция, Германия, бюджет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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