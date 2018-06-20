Еврокомиссия поддерживает решение Франции и Германии относительно реформы еврозоны

Вчера Германия и Франция договорились создать бюджет еврозоны

Европейская комиссия приветствует совместную позицию двух крупнейших стран еврозоны - Германии и Франции - относительно ключевых элементов углубленной интеграции. Об этом еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси, сообщает Reuters.

"Я думаю, что вчерашняя договоренность между президентом Макроном и канцлером Меркель является важным политическим шагом к достижению соглашения", - сказал Московиси.

"Опыт показывает, что даже если договоренность между Францией и Германией не будет достаточной для окончательного согласия, все равно сделка без такого взаимопонимания немыслима. Обязательное условие заключается в том, что Париж, Берлин и Брюссель движутся вперед вместе", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия и Франция договорились создать бюджет еврозоны.