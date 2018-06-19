Німеччина і Франція домовились створити бюджет єврозони

Нова узгоджена спільна бюджетна сфера єврозони буде діяти з 2021 року

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон домовилися створити бюджет єврозони. Про це лідери країн заявили після переговорів у німецькому замку Мезеберг, повідомляє Reuters.

"Ми відкриваємо нову главу. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити використання бюджету єврозони для посилення інвестицій, а також з метою зміцнення конвергенції в зоні євро", - сказала Меркель.

Також Меркель заявила, що реформа єврозони було найважчим питанням у їхніх з Макроном переговорах. Серед його основних тем також були обороноздатність об'єднаної Європи і рішення міграційної кризи.

Макрон сказав, що нова узгоджена спільна бюджетна сфера єврозони буде діяти з 2021 року.

Президент Франції сказав, що деталі бюджету, включаючи його суму та фінансування за рахунок національних джерел, або загальнообов'язкового податку, будуть представлені міністрами до кінця року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Єврокомісія представила бюджет Європейського Союзу (ЄС) на 2019 рік із розрахунку на внески Британії.

