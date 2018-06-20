Єврокомісія підтримує рішення Франції та Німеччини щодо реформи єврозони

Вчора Німеччина і Франція домовились створити бюджет єврозони

Європейська комісія вітає спільну позицію двох найбільших країн єврозони - Німеччини та Франції - щодо ключових елементів поглибленої інтеграції. Про це єврокомісар з економічних та фінансових питань П'єр Московісі, повідомляє Reuters.

"Я думаю, що вчорашня домовленість між президентом Макроном та канцлером Меркель є важливим політичним кроком до досягнення угоди", - сказав Московісі.

"Досвід показує, що навіть якщо домовленість між Францією та Німеччиною не буде достатньою для остаточної згоди, все одно угода без такого взаєморозуміння немислима. Обов’язкова умова полягає в тому, що Париж, Берлін та Брюссель рухаються вперед разом", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Німеччина і Франція домовились створити бюджет єврозони.