Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.37
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.53
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.37
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.53
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Єврокомісія підтримує рішення Франції та Німеччини щодо реформи єврозони

НовиниПолітика    20.06.2018 - 15:14
Фото: зал засідань Єврокомісії (flickr.com/photosmartinschulz)
Фото: зал засідань Єврокомісії (flickr.com/photosmartinschulz)

Вчора Німеччина і Франція домовились створити бюджет єврозони

Європейська комісія вітає спільну позицію двох найбільших країн єврозони - Німеччини та Франції - щодо ключових елементів поглибленої інтеграції. Про це єврокомісар з економічних та фінансових питань П'єр Московісі, повідомляє Reuters.

"Я думаю, що вчорашня домовленість між президентом Макроном та канцлером Меркель є важливим політичним кроком до досягнення угоди", - сказав Московісі.

"Досвід показує, що навіть якщо домовленість між Францією та Німеччиною не буде достатньою для остаточної згоди, все одно угода без такого взаєморозуміння немислима. Обов’язкова умова полягає в тому, що Париж, Берлін та Брюссель рухаються вперед разом", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Німеччина і Франція домовились створити бюджет єврозони.

У Німеччині заарештували тунісця, який планував атаку із застосуванням біобомби Франція готова інвестувати в сонячну електростанцію в Чорнобилі 1 млрд євро, - Семерак
Теги публікації: Еврокомиссия, Франція, Германия, бюджет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся