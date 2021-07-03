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Еврокомиссия поддерживает Литву в борьбе с миграционным кризисом

Автор: Даша Харченко

Еврокомиссия выразила солидарность с Литвой в позиции по миграционному кризису на границе с Беларусью. ЕК готова предоставить стране всю необходимую организационную и финансовую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен,

По ее словам, ЕС видит политически мотивированную тенденцию в действиях Беларуси.

"Европейская комиссия и Европейский Союз стоят рядом с вами в эти трудные времена. Как мы говорили с президентом и премьер-министром (Литвы – ред.), мы будем оказывать больше поддержки через Frontex (европейское пограничное агентство – ред.), который уже здесь присутствует. Мы также хотим оказать поддержку через Европейский офис поддержки убежища, в решение процедурных вопросов", - добавила фон дер Ляйен.

Она отметила, что многолетний бюджет ЕС предусматривает выделение для Литвы помощи в сумме 240 миллионов евро, но ситуация, сложившаяся на границах с Беларусью, является чрезвычайной.

"У нас также есть чрезвычайные фонды, которые могут пригодиться в этом случае. Одна вещь является абсолютно определенной - ваши беспокойства и ваши проблемы, которые вы сейчас имеете в Литве, являются нашими европейскими проблемами и нашими беспокойствами", - добавила президент Еврокомиссии.

Напомним, 2 июля правительство Литвы объявил чрезвычайное положение в связи с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Затем Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет держать у себя нелегалов. Он отметил, что у страны нет на их содержание денег из-за введенных санкций.

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ЛитваЕврокомиссияЕвросоюз