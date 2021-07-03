Єврокомісія підтримує Литву у боротьбі з міграційною кризою

За її словами, ЄС бачить політично мотивовану тенденцію в діях Білорусі.

"Європейська Комісія і Європейський Союз стоять поряд з вами у ці важкі часи. Як ми говорили з президентом і прем’єр-міністром (Литви – ред.), ми будемо надавати більше підтримки через Frontex (Європейське прикордонне агентство – ред.), який вже тут присутній. Ми також хочемо надати підтримку через Європейський офіс підтримки притулку, у розв'язання процедурних питань», - додала фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що багаторічний бюджет ЄС передбачає виділення для Литви допомоги у сумі 240 мільйонів євро, але ситуація, що склалася на кордонах з Білоруссю, є надзвичайною.

"Ми також маємо надзвичайні фонди, які можуть стати в нагоді у цьому випадку. Одна річ є абсолютно певною - ваші занепокоєння і ваші проблеми, які ви зараз маєте в Литві, є нашими європейськими проблемами та нашими занепокоєннями", - додала президент Єврокомісії.