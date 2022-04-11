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Еврокомиссия передала Грузии и Молдове опросники о статусе кандидата

Фото: еврокомиссар по соседству и расширению ЕС Оливер Вархейи (twitter.com/OliverVarhelyi)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялась встреча глав Министерств иностранных дел Грузии и Молдавии Ильи Дарчиашвили и Ника Попеска с еврокомиссаром по соседству и расширению ЕС Оливером Вархеем. Страны получили опросники по статусу кандидата в союз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Вархея.

"Я передал анкету по заявке ЕС министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили в Люксембурге сегодня. Это первый шаг на вашем европейском пути. Мы готовы работать с вами очень быстро, чтобы предоставить заключение Европейскому совету в соответствии с запросом", - пишет Верхей.

Фото: еврокомиссар по соседству и расширению ЕС Оливер Варгеи (twitter.com/OliverVarhelyi)

Также опросник получил и министр Молдовы Ника Попеска.

Фото: еврокомиссар по соседству и расширению ЕС Оливер Варгеи (twitter.com/OliverVarhelyi)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Украине анкету о членстве в ЕС еще 8 апреля.

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