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Єврокомісія передала Грузії й Молдові опитувальники щодо статусу кандидата

Фото: Єврокомісар з сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї (twitter.com/OliverVarhelyi)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулась зустріч голів Міністерств закордонних справ Грузії й Молдови Іллі Дарчіашвілі та Ніка Попеска з єврокомісаром з сусідства та розширення ЄС Олівером Варгеєм. Країни отримали опитувальники щодо статусу кандидата в союз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Варгея.

"Я передав анкету за заявкою ЄС міністру закордонних справ Грузії Іллі Дарчіашвілі у Люксембурзі сьогодні. Це перший крок на вашому європейському шляху. Ми готові працювати з вами дуже швидко, щоб надати висновок Європейській раді відповідно до запиту", - пише Вергей.

Фото: Єврокомісар з сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї (twitter.com/OliverVarhelyi)

Також опитувальник отримав й міністр Молдови Ніка Попеска.

Фото: Єврокомісар з сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї (twitter.com/OliverVarhelyi)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн передала Україні анкету про членство в ЄС ще 8 квітня.

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