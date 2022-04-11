Єврокомісія передала Грузії й Молдові опитувальники щодо статусу кандидата

Сьогодні відбулась зустріч голів Міністерств закордонних справ Грузії й Молдови Іллі Дарчіашвілі та Ніка Попеска з єврокомісаром з сусідства та розширення ЄС Олівером Варгеєм. Країни отримали опитувальники щодо статусу кандидата в союз.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Варгея.
"Я передав анкету за заявкою ЄС міністру закордонних справ Грузії Іллі Дарчіашвілі у Люксембурзі сьогодні. Це перший крок на вашому європейському шляху. Ми готові працювати з вами дуже швидко, щоб надати висновок Європейській раді відповідно до запиту", - пише Вергей.
Фото: Єврокомісар з сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї (twitter.com/OliverVarhelyi)
Також опитувальник отримав й міністр Молдови Ніка Попеска.
Фото: Єврокомісар з сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї (twitter.com/OliverVarhelyi)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн передала Україні анкету про членство в ЄС ще 8 квітня.