UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту товаров в Калининград

Фото: Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту товаров в Калининград (naslovi.eu)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейская комиссия опубликовала дополнительные инструкции для государств-членов по транзиту товаров из России. Они не являются обязательными для исполнения, а носят рекомендательный характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Еврокомиссии.

"Транзит санкционных товаров автомобильным транспортом с российскими операторами запрещен в соответствии с мерами ЕС. Такого подобного запрета для железнодорожного транспорта не существует, при условии, что это не наносит ущерб обязательствам государств-членов по осуществлению эффективного контроля", - сказано в нем.

Кроме этого, отмечается, что транзит санкционным товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещен в любом случае - независимо от вида транспорта.

Комиссия также подчеркивает важность мониторинга двусторонних торговых потоков между Россией и Калининградской областью, чтобы гарантировать, что подсанкционные товары не смогут попасть на таможенную территорию ЕС.

Напомним, литовская сторона отрезала Калининградскую область от железнодорожных и автомобильных поставок товаров, на которые распространяются ограничения.

После этого Россия начала прямо угрожать Литве. В Москве заявили о "защите своих национальных интересов", однако, как отметил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, Литве безразлично на заявления РФ, и она не намерена отменять запрет.

Позже Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЛитваКалининградРоссийская Федерация