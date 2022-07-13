Єврокомісія опублікувала роз'яснення щодо транзиту товарів в Калінінград

Європейська комісія опублікувала додаткові інструкції для держав-членів щодо транзиту товарів з Росії. Вони не є обов'язковими для виконання, а носять рекомендаційний характер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Єврокомісії.

"Транзит санкційних товарів автомобільним транспортом з російськими операторами заборонено згідно із заходами ЄС. Такої подібної заборони для залізничного транспорту не існує, за умови, що це не завдає шкоди зобов’язанням держав-членів щодо здійснення ефективного контролю", - сказано в ньому.

Окрім цього, наголошується, що транзит санкційних товарів і технологій військового та подвійного призначення повністю заборонений у будь-якому випадку - незалежно від виду транспорту.

Комісія також підкреслює важливість моніторингу двосторонніх торговельних потоків між Росією та Калінінградською областю, щоб гарантувати, що підсанкційні товари не можуть потрапити на митну територію ЄС.