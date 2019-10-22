Еврокомиссия одобрила присоединение Хорватии к Шенгену

Европейская комиссия одобрила присоединение Хорватии к шенгенской зоне. Об этом говорится в опубликованном заявлении Еврокомиссии.

Соответствующее решение было принято во вторник, 22 октября. Как говорится в сообщении, Хорватия продолжает выполнять все шенгенские критерии. Далее Европейский союз должен одобрить интеграцию Хорватии в шенгенскую зону в соответствии с Законом о присоединении 2011 года.

"Я отдаю должное Хорватии за ее усилия и настойчивость, чтобы выполнить все необходимые условия для присоединения к Шенгену. Только благодаря единству мы сможем укрепить шенгенскую зону. Разделение достижения Шенгена должно быть нашей общей целью. Вот почему я верю, что государства-члены сделают правильные шаги, чтобы Хорватия вскоре стала полноправным членом Шенгенской зоны", - заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Отметим, в шенгенскую зону входят 22 страны Евросоюза - Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Финляндия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Чехия, Эстония Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения, а также 4 ассоциированные страны, не входящие в ЕС - Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.

Напомним, официально Хорватия вступила в ЕС летом 2013 года. Это было первым пополнением в списке стран ЕС с момента, когда в 2007 году вошли Болгария и Румыния.