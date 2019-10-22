Єврокомісія схвалила приєднання Хорватії до Шенгену

Європейська комісія схвалила приєднання Хорватії до шенгенської зони. Про це йдеться в опублікованій заяві Єврокомісії.

Відповідне рішення було прийнято у вівторок, 22 жовтня. Як йдеться у повідомленні, Хорватія продовжує виконувати всі шенгенські критерії. Далі Європейський союз повинен схвалити інтеграцію Хорватії в шенгенську зону у відповідності з Законом про приєднання 2011 року.

"Я віддаю належне Хорватії за її зусилля і наполегливість, щоб виконати всі необхідні умови для приєднання до Шенгену. Тільки завдяки єдності ми зможемо зміцнити шенгенську зону. Поділ досягнення Шенгену повинно бути нашою спільною метою. Ось чому я вірю, що держави-члени зроблять правильні кроки, щоб Хорватія незабаром стала повноправним членом Шенгенської зони", - заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Відзначимо, до шенгенської зони входять 22 країни Євросоюзу - Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Фінляндія, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Швеція, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина і Словенія, а також 4 асоційовані країни, що не входять в ЄС - Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн.

Нагадаємо, офіційно Хорватія вступила в ЄС влітку 2013 року. Це було першим поповненням у списку країн ЄС з моменту, коли в 2007 році увійшли Болгарія та Румунія.