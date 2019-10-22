Еврокомиссия дала "зеленый свет" присоединению Хорватии к Шенгену

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Ожидается, что соответствующее решение объявят сегодня

Европейская комиссия спустя шесть лет после вхождения Хорватии в Евросоюз согласовала ее присоединение к Шенгенской зоне. Об этом пишет издание Bloomberg.

Сообщается, что решение о присоединении Хорватии к Шенгену будет обнародовано сегодня, 22 октября. Также сообщается, что Европейский совет еще должен официально одобрить данный шаг.

"Работа комиссии по успешному завершению всех шенгенских оценок в кратчайшие сроки продвигается хорошо. Хорватия должна стать полноправным членом Шенгенской зоны, как только будут выполнены все критерии", - говорится в письме Европейской комиссии.

Напомним, Хорватия официально вступила в Евросоюз в июле 2013 года. Это было первым пополнением в списке стран ЕС с тех пор, как в Европейский союз в 2007 году вошли Болгария и Румыния.

Отметим, в сентябре Словения угрожала заблокировать присоединение Хорватии к Шенгенской зоне. В частности, министр иностранных дел Словении Миро Церар настаивал, что Хорватия должна выполнить судебное решение по общей границе. Речь идет о спорном участке в Пиранском заливе.