Єврокомісія назвала теми наступних переговорів щодо газу

Фото: Марош Шефчович (flickr.com/european_parliament)

Нові переговори по газу присвятять питанням транзиту і прямих поставок до України

На наступних тристоронніх переговорах по газу з участю України, Росії та Євросоюзу обговорюватимуть обсяги транзиту і прямі поставки українській стороні. Про це на брифінгу заявив віце-президент Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчович.

За його словами, на сьогоднішніх переговорах були розставлені "очевидні акценти".

"Для української сторони найважливіше добре функціонуючий транзит і обсяги газу для європейських споживачів. Російська ж сторона акцентувала на прямих поставках газу для українських користувачів. Це ті питання, які будуть обговорюватись на наступних переговорах", - зазначив Шефчович.

Він також підкреслив, що Росія погодилася працювати над новим контрактом, який буде укладено за європейським законодавством. Питання обсягу транзиту, тарифів і тривалості контракту будуть обговорюватися на двосторонній основі між "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія готова укласти транзитний контракт з Україною за нормами Європейського союзу.

Київ планував запропонувати транзитний контракт на 10 років. Згідно з даним контрактом, Україна зможе прокачувати щорічно 60 млрд кубометрів російського газу з можливістю збільшення ще на 30 млрд.