ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Єврокомісія назвала теми наступних переговорів щодо газу

Новини » Енергетика    19.09.2019 - 18:37
Єврокомісія назвала теми наступних переговорів щодо газу
Фото: Марош Шефчович (flickr.com/european_parliament)

Нові переговори по газу присвятять питанням транзиту і прямих поставок до України

На наступних тристоронніх переговорах по газу з участю України, Росії та Євросоюзу обговорюватимуть обсяги транзиту і прямі поставки українській стороні. Про це на брифінгу заявив віце-президент Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчович.

За його словами, на сьогоднішніх переговорах були розставлені "очевидні акценти".

"Для української сторони найважливіше добре функціонуючий транзит і обсяги газу для європейських споживачів. Російська ж сторона акцентувала на прямих поставках газу для українських користувачів. Це ті питання, які будуть обговорюватись на наступних переговорах", - зазначив Шефчович.

Він також підкреслив, що Росія погодилася працювати над новим контрактом, який буде укладено за європейським законодавством. Питання обсягу транзиту, тарифів і тривалості контракту будуть обговорюватися на двосторонній основі між "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія готова укласти транзитний контракт з Україною за нормами Європейського союзу.

Київ планував запропонувати транзитний контракт на 10 років. Згідно з даним контрактом, Україна зможе прокачувати щорічно 60 млрд кубометрів російського газу з можливістю збільшення ще на 30 млрд.

Коболєв розкрив деталі анбандлінгу "Нафтогазу"
Новини України переговоригазМарош Шефчович
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся