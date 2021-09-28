UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Еврокомиссия намерена ввести визовые ограничения для людей, связанных с белорусским режимом

Автор: Валерия Полищук

Европейская комиссия планирует предложить приостановить действие визового кодекса ЕС для людей, связанных с белорусским режимом. ЕК внесет предложение в среду, 29 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Европейская комиссия завтра предложит приостановить действие визового кодекса ЕС для людей, связанных с режимом Беларуси. Страны-члены и Европарламент дадут окончательный зеленый свет", - написал журналист.

Напомним, ЕС уже начал подготовку нового пакета санкций против Беларуси.

Кроме того, из-за санкций британская табачная компания British American Tobacco прекратила сотрудничество с Беларусью.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЕврокомиссия