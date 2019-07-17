Еврокомиссия начала расследование в отношении Amazon

Еврокомиссия начала формальное расследование, целью которого использование компанией Amazon доступа к базе данных независимых торговых представителей, осуществляющих продажи на ее платформе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Европейской комиссии.

Как сообщается, причиной расследования стала практика Amazon собирать данные об активности на этой платформе с участием независимых торговцев. На основании предварительной информации, которой располагает Еврокомиссии, Amazon может использовать в собственных интересах чувствительную конкурентную информацию о торговцев, о продукции, которую они предлагают, об объемах и условиях продажи на рыночном месте и тому подобное.

"Европейские потребители все больше совершают покупки онлайн. Электронная коммерция привела к росту конкуренции между торговцами и предложила больше выбора по лучшей цене. Мы должны убедиться, что большие онлайн платформы не уничтожают эти преимущества из-за неконкурентной поведение", - заявила Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестайгер.

По ее словам, она приняла решение внимательно рассмотреть деловую практику Amazon, в частности, в контексте двойной роли этой платформы как рыночного места и как торговца, чтобы оценить соответствие такой роли правилам конкуренции в ЕС.

Как отмечается в сообщении, Еврокомиссия будет проводить это углубленное расследование с предоставлением приоритета.

Ранее РБК-Украина сообщало, что HP, Dell, Microsoft и Amazon могут перенести значительную часть своего производства из Китая. Microsoft, Google, Amazon, Sony и Nintendo думают над переносом производства ряда игровых консолей и "умных" колонок.

Напомним, американская компания Amazon по итогам 2018 года нарастила чистую прибыль в три раза - до 10,1 млрд долларов. РБК-Украина писало, что Amazon стал самой дорогой публичной компанией в мире. На 9 января 2019 года ее рыночная капитализация составила 797 млрд долларов. На втором месте была компания Microsoft с капитализацией 784 млрд долларов.