Microsoft и Amazon могут перенести производство из Китая

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Также HP и Dell задумались о переносе производства

HP, Dell, Microsoft и Amazon могут перенести значительную часть своего производства из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Nikkei.

Сообщатся, что HP и Dell хотят перенести до 30% мощностей в сегменте производства ноутбуков, при этом руководство HP думает над созданием новой цепи поставок в Тайване или Таиланде. Перенос может начаться уже в конце третьего квартала.

Microsoft, Google, Amazon, Sony и Nintendo думают над переносом производства ряда игровых консолей и "умных" колонок. Dell уже запустила пилотное производство ноутбуков в Тайване, Вьетнаме и на Филиппинах. Amazon и Nintendo рассматривают в качестве альтернативы Китаю Вьетнам, в то время как Microsoft присматривается к Таиланду и Индонезии. Lenovo Group, Acer и Asustek Computer также думают над переносом мощностей.

Напомним, американская компания Amazon по итогам 2018 года нарастила чистую прибыль в три раза - до 10,1 млрд долларов. РБК-Украина писало, что Amazon стал самой дорогой публичной компанией в мире. На 9 января 2019 года ее рыночная капитализация составила 797 млрд долларов. На втором месте была компания Microsoft с капитализацией 784 млрд долларов.