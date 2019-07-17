Єврокомісія почала розслідування у відношенні Amazon

Єврокомісія почала формальну розслідування, метою якого використання компанією Amazon доступу до бази даних незалежних торгових представників, здійснюють продажу на її платформі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Європейської комісії.

Як повідомляється, причиною розслідування стала практика Amazon збирати дані про активність на цій платформі з участю незалежних торговців. На підставі попередньої інформації, якою володіє Єврокомісії, Amazon може використовувати у власних інтересах чутливу конкурентну інформацію про торговців, про продукцію, яку вони пропонують, про обсягах і умовах продажу на ринковому місці і тому подібне.

"Європейські споживачі все більше роблять покупки онлайн. Електронна комерція призвела до зростання конкуренції між торговцями і запропонувала більше вибору за найкращою ціною. Ми повинні переконатися, що великі онлайн платформи не знищують ці переваги з-за неконкурентною поведінку", - заявила Єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестайгер.

За її словами, вона прийняла рішення уважно розглянути ділову практику Amazon, зокрема, у контексті подвійної ролі цієї платформи як ринкового місця і торговця, щоб оцінити відповідність такої ролі правилам конкуренції в ЄС.

Як наголошується в повідомленні, Єврокомісія буде проводити поглиблене розслідування з наданням пріоритету.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що HP, Dell, Microsoft і Amazon можуть перенести значну частину свого виробництва з Китаю. Microsoft, Google, Amazon, Sony і Nintendo думають над перенесенням виробництва ряду ігрових консолей і "розумних" колонок.

Нагадаємо, американська компанія Amazon за підсумками 2018 року наростила чистий прибуток у три рази - до 10,1 млрд доларів. РБК-Україна писало, що Amazon став найдорожчою публічною компанією в світі. На 9 січня 2019 року її ринкова капіталізація склала 797 млрд доларів. На другому місці була компанія Microsoft з капіталізацією 784 млрд доларів.