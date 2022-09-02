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Еврокомиссия хочет ввести лимит цен на российскую нефть во всех странах ЕС

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Пятница 02 сентября 2022 18:23
Еврокомиссия хочет ввести лимит цен на российскую нефть во всех странах ЕС Фото: европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейская комиссия будет работать над введением предельной цены на российскую нефть во всех странах Евросоюза, а не только среди государств "Большой семерки" (G7).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление европейского комиссара по экономике Паоло Джентилони.

Он отметил, что соглашение по ограничению цены на экспорт российской нефти морским транспортом усиливает шестой пакет санкций ЕС.

По его словам, соглашение распространяется на страны G7, однако в то же время позволяет продолжать продажу российской нефти на мировых рынках по низким ценам.

Теперь G7 будет работать над созданием широкой глобальной коалиции, чтобы завершить разработку и уровень лимита цены, а также совместно внедрить его, чтобы максимизировать его эффективность.

"Комиссия будет играть свою полную роль в работе над достижением единодушия среди наших 27 государств-членов для внедрения этой меры в ЕС. Наша цель состоит в том, чтобы сделать это в соответствии с графиком, согласованным в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов", - сказал Джентилони.

Напомним, министры финансов стран G7 согласовали предельную цену на российскую нефть.

Министр финансов США Дженнифер Йеллен считает, что это нанесет серьезный удар по финансам России.

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