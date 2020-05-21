Еврокомиссия готовит "зеленый" план спасения автоиндустрии

Еврокомиссия готовит "зеленый" план для поддержки автомобильной отрасли в связи кризисом, который образовался из-за пандемии коронавируса. План будет сфокусирован на поддержке производства экологичного авто.

Об этом сообщает DW.

Как сообщается, Еврокомиссия планирует выделить 100 млрд евро на поддержку автомобильной отрасли. Однако помощь больше нацелена на компании, которые производят более экологичные транспортные средства. Этот подход объясняют тем, что авто отвечают за около 75% выбросов углекислого газа от транспорта в окружающую среду.

Как отмечается, от 40 млрд до 60 млрд с выделенной суммы предлагают инвестировать в "чистые машины" такие, как электроавтомобили или в автомобили с новейшими технологиями, не требующие использования традиционного горючего.

Кроме того, в документе предлагается выделить 40 млрд евро и на европейские железные дороги, которые являются более экологичными чем автотранспорт.

Напомним, Франция и Германия предлагают создать фонд восстановления экономики Европейского Союза. Фонд восстановления европейской экономики общим объемом должен составлять 500 млрд евро.