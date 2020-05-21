Єврокомісія готує "зелений" план порятунку автоіндустрії

Єврокомісія готує "зелений" план для підтримки автомобільної галузі у зв'язку зкризою, яка утворилась через пандемію коронавірусу. План буде сфокусований на підтримці виробництва екологічного авто.

Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, Єврокомісія планує виділити 100 млрд євро на підтримку автомобільної галузі. Однак допомога більше націлена на компанії, які виробляють більш екологічні транспортні засоби. Цей підхід пояснюють тим, що авто відповідають за близько 75% викидів вуглекислого газу від транспорту у довкілля.

Як зазначається, від 40 млрд до 60 млрд з виділеної суми пропонують інвестувати у "чисті машини" такі, як електроавтомобілі чи у автомобілі з новітніми технологіями, що не потребують використання традиційного пального.

Крім того, у документі пропонують виділити 40 млрд євро й на європейські залізниці, які є більш екологічними ніж автотранспорт.

Нагадаємо, Франція і Німеччина пропонують створити фонд відновлення економіки Європейського Союзу. Фонд відновлення європейської економіки загальним обсягом повинен складати 500 млрд євро.