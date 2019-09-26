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Словения угрожает заблокировать присоединение Хорватии к Шенгенской зоне

Новости » Политика    26.09.2019 - 12:59
Словения угрожает заблокировать присоединение Хорватии к Шенгенской зоне
Фото: Мирослав Церар (flickr.com/europeancouncil)

Страна-сосед обвиняет Хорватию в неисполнении решения арбитражного суда

Словения угрожает заблокировать присоединение Хорватии к Шенгенской зоне в случае невыполнения последней арбитражного решения относительно границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Министр иностранных дел Словении Миро Церар настаивает, что Хорватия должна выполнить судебное решение, касаемо границы со Словенией.

"Верховенство закона - один из ключевых стандартов, которого должны придерживаться государства, которые намерены заключить Шенгенское соглашение. И это предполагает соблюдение и выполнение международных соглашений и решений международных судов", - заявил министр иностранных дел Словении.

Напомним, еще 10 лет назад Хорватия и Словения обратились в арбитражный суд в Гааге относительно решения вопроса разграничения границы. Согласно решению суда, Словении должна была отойти часть площади Пиранского залива, а также она получила право свободного прохода через хорватские территориальные воды в Адриатическом море. В тоже время Хорватия должна была получить четыре села.

Хорватия отказалась выполнять решение суда, назвав его ангажированным, и впоследствии вышла из судебного процесса.

Словения пожаловалась Еврокомиссии на Хорватию из-за невыполнения ею решения арбитража. Европейская комиссия поддержала решение арбитражного суда и призвала выполнить решение.

Как известно, Хорватия не входит в Шенгенскую зону.

Как сообщало ранее РБК-Украина, премьер Словении Мирослав Церар отказался подписывать ранее согласованное решение относительно территориального спора с Хорватией.

Как сообщалось, Хорватия не согласна выполнять решение Международного арбитражного суда в Гааге относительно передачи части Словении Пиранского залива.

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