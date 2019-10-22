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Єврокомісія дала "зелене світло" приєднанню Хорватії до Шенгену

Новини » Політика    22.10.2019 - 14:42
Єврокомісія дала "зелене світло" приєднанню Хорватії до Шенгену
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Очікується, що відповідне рішення оголосять сьогодні

Європейська комісія через шість років після входження Хорватії до Євросоюзу погодила її приєднання до Шенгенської зони. Про це пише видання Bloomberg.

Повідомляється, що рішення про приєднання Хорватії до Шенгену буде оприлюднено сьогодні, 22 жовтня. Також повідомляється, що Європейська рада ще має офіційно схвалити цей крок.

"Робота комісії щодо успішного завершення всіх шенгенських оцінок в найкоротші терміни просувається добре. Хорватія має стати повноправним членом Шенгенської зони, як тільки будуть виконані всі критерії", - йдеться у листі Європейської комісії.

Нагадаємо, Хорватія офіційно вступила в Євросоюз в липні 2013 року. Це було першим поповненням у списку країн ЄС з тих пір, як до Європейського союзу в 2007 році увійшли Болгарія та Румунія.

Відзначимо, у вересні Словенія погрожувала заблокувати приєднання Хорватії до Шенгенської зони. Зокрема, міністр закордонних справ Словенії Миро Церар наполягав, що Хорватія має виконати судове рішення по спільний кордон. Мова йде про спірну ділянку в Піранській затоці.

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