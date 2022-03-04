Еврокомиссия анонсировала остановку трансграничного сотрудничества с Россией и Беларусью
Европейская комиссия приостанавливает трансграничное сотрудничество и транснациональное сотрудничество с Россией и Беларусью. Причина такого решения – российская агрессия против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Европейской комиссии.
"Российская военная агрессия является вопиющим нарушением Устава ООН, международного права и основанного на правилах порядка. Приостановка всех трансграничных и транснациональных программ и платежей в Россию и Беларусь и, в то же время, усиление поддержки Украины - это конкретное выражение солидарности европейской политики и политики сплочения с украинским народом", - заявила член Еврокомиссии по вопросам сплочения и реформам Элиза Феррейра.
По ее словам, дальнейшие платежи в Россию или Беларусь производиться не будут. Приостановление немедленно вступает в силу. Общее финансирование ЕС для восьми программ с Россией составляет 178 миллионов евро, а общее финансирование ЕС для двух программ с Беларусью составляет 257 миллионов евро.
В документе отмечается, что регламент по программам трансграничного сотрудничества предусматривает приостановку "в случаях нарушения международного права, прав человека, демократических принципов и верховенства закона".
"Сотрудничество с обеими странами по программам в рамках нового периода программирования 2021-2027 годов также приостановлено", - говорится в сообщении.
Рано утром 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Российские военные цинично обстреливают жилые дома, школы и детские сады.
Отметим, что Европейский Союз разрешил гражданам Украины и резидентам жить, работать, получать медицинскую помощь, жилище и образование на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт продлится долго, или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года.