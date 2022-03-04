Еврокомиссия анонсировала остановку трансграничного сотрудничества с Россией и Беларусью

Европейская комиссия приостанавливает трансграничное сотрудничество и транснациональное сотрудничество с Россией и Беларусью. Причина такого решения – российская агрессия против Украины.

"Российская военная агрессия является вопиющим нарушением Устава ООН, международного права и основанного на правилах порядка. Приостановка всех трансграничных и транснациональных программ и платежей в Россию и Беларусь и, в то же время, усиление поддержки Украины - это конкретное выражение солидарности европейской политики и политики сплочения с украинским народом", - заявила член Еврокомиссии по вопросам сплочения и реформам Элиза Феррейра.

По ее словам, дальнейшие платежи в Россию или Беларусь производиться не будут. Приостановление немедленно вступает в силу. Общее финансирование ЕС для восьми программ с Россией составляет 178 миллионов евро, а общее финансирование ЕС для двух программ с Беларусью составляет 257 миллионов евро.

В документе отмечается, что регламент по программам трансграничного сотрудничества предусматривает приостановку "в случаях нарушения международного права, прав человека, демократических принципов и верховенства закона".

"Сотрудничество с обеими странами по программам в рамках нового периода программирования 2021-2027 годов также приостановлено", - говорится в сообщении.