Єврокомісія анонсувала зупинку транскордонного співробітництва з Росією і Білоруссю

Європейська комісія призупиняє транскордонне співробітництво і транснаціональне співробітництво з Росією і Білоруссю. Причина такого рішення-російська агресія проти України.

"Російська військова агресія є кричущим порушенням Статуту ООН, міжнародного права і заснованого на правилах порядку. Призупинення всіх транскордонних і транснаціональних програм і платежів в Росію і Білорусь і, в той же час, посилення підтримки України - це конкретний вираз солідарності європейської політики і політики згуртування з українським народом", - заявила член Єврокомісії з питань згуртування і реформ Еліза Феррейра.

За її словами, подальші платежі в Росію або Білорусь проводитися не будуть. Призупинення негайно вступає в силу. Загальне фінансування ЄС для восьми програм з Росією становить 178 мільйонів євро, а загальне фінансування ЄС для двох програм з Білоруссю становить 257 мільйонів євро.

У документі наголошується, що регламент за програмами транскордонного співробітництва передбачає призупинення "у випадках порушення міжнародного права, прав людини, демократичних принципів і верховенства закону".

"Співробітництво з обома країнами за програмами в рамках нового періоду програмування 2021-2027 років також призупинено", - йдеться в повідомленні.