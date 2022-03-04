Єврокомісія анонсувала зупинку транскордонного співробітництва з Росією і Білоруссю
Європейська комісія призупиняє транскордонне співробітництво і транснаціональне співробітництво з Росією і Білоруссю. Причина такого рішення-російська агресія проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Європейської комісії.
"Російська військова агресія є кричущим порушенням Статуту ООН, міжнародного права і заснованого на правилах порядку. Призупинення всіх транскордонних і транснаціональних програм і платежів в Росію і Білорусь і, в той же час, посилення підтримки України - це конкретний вираз солідарності європейської політики і політики згуртування з українським народом", - заявила член Єврокомісії з питань згуртування і реформ Еліза Феррейра.
За її словами, подальші платежі в Росію або Білорусь проводитися не будуть. Призупинення негайно вступає в силу. Загальне фінансування ЄС для восьми програм з Росією становить 178 мільйонів євро, а загальне фінансування ЄС для двох програм з Білоруссю становить 257 мільйонів євро.
У документі наголошується, що регламент за програмами транскордонного співробітництва передбачає призупинення "у випадках порушення міжнародного права, прав людини, демократичних принципів і верховенства закону".
"Співробітництво з обома країнами за програмами в рамках нового періоду програмування 2021-2027 років також призупинено", - йдеться в повідомленні.
Рано вранці 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України. Російські військові цинічно обстрілюють житлові будинки, школи та дитячі садки.
Відзначимо, що Європейський Союз дозволив громадянам України та резидентам жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту на строк до одного року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку. Якщо конфлікт триватиме довго, або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжений ще на два роки.