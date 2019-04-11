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В Еврокомиссии заявили, что "Северный поток-2" не заработает вовремя

Новости » Энергетика    11.04.2019 - 19:44
В Еврокомиссии заявили, что "Северный поток-2" не заработает вовремя
Фото: Клаус-Дитер Борхардт (flickr.com/boellstiftung)

В ЕК уверены, что Украина сможет избавиться от экономической зависимости от транзита газа из РФ

В Европейской комиссии считают, что российский газопровод "Северный поток-2" не заработает вовремя, поэтому РФ вернется к переговорам о транзите газа через Украину с 2020 года. Об этом заявил заместитель гендиректора по вопросам энергетики Европейской комиссии Клаус-Дитер Борхардт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ходе конференции по вопросам безопасности ЕС в сфере энергетики он заявил, что российскому "Газпрому" придется договариваться о транзите газа через территорию Украины после завершения действующего контракта, так как газопровод "Северный поток-2" к тому времени еще не будет запущен.

"Наш аргумент заключается в том, что "Северный поток-2" не заработает вовремя", - отметил он, добавив, что у "Газпрома" есть долгосрочные контракты с европейскими потребителями, которые компания обязана выполнить.

По его словам,  "для поставок необходимо, чтобы "Северный поток-2" заработал на полную мощность. Если они хотят выполнять контракт, и я думаю, что они будут, то нет другого пути, чем через Украину".

Представитель ЕК выразил мнение, что РФ понадобится еще 2-3 года для того, чтобы "Северный поток-2" начал работать, а это в свою очередь приведет российскую сторону за стол переговоров.

"И мы должны будем достичь соглашения, которое будет учитывать, прежде всего, интерес Украины, равно как и российский интерес", - сказал Борхардт.

Добавим, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран и по всему энергетическому сектору Европейского союза. 

Напомним, ранее сообщалось, что российский "Газпром" проложил 40% газопровода "Северный поток-2".

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