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У Єврокомісії заявили, що "Північний потік-2" не запрацює вчасно

Новини » Енергетика    11.04.2019 - 19:44
У Єврокомісії заявили, що "Північний потік-2" не запрацює вчасно
Фото: Клаус-Дітер Борхардт (flickr.com/boellstiftung)

У ЄК впевнені, що Україна зможе позбутися економічної залежності від транзиту газу з РФ

У Європейській комісії вважають, що російський газопровід "Північний потік-2" не запрацює вчасно, тому РФ повернеться до переговорів про транзит газу через Україну з 2020 року. Про це заявив заступник гендиректора з питань енергетики Європейської комісії Клаус-Дітер Борхардт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В ході конференції з питань безпеки Європейського Союзу у сфері енергетики він заявив, що російському "Газпрому" доведеться домовлятися про транзит газу через територію України після завершення діючого контракту, так як газопровід "Північний потік-2" до того часу ще не буде запущено.

"Наш аргумент полягає в тому, що "Північний потік-2" не запрацює вчасно", - зазначив він, додавши, що у "Газпрома" є довгострокові контракти з європейськими споживачами, які компанія зобов'язана виконати.

За його словами, "для поставок необхідно, щоб "Північний потік-2" заробив на повну потужність. Якщо вони хочуть виконувати контракт, і я думаю, що вони будуть, то немає іншого шляху, ніж через Україну".

Представник ЄК висловив думку, що РФ знадобиться ще 2-3 роки для того, щоб "Північний потік-2" почав працювати, а це в свою чергу призведе російську сторону за стіл переговорів.

"І ми повинні будемо досягти угоди, яка буде враховувати, насамперед, інтерес України, так само як і російський інтерес", - сказав Борхардт.

Додамо, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що припинення транзиту російського газу через Україну стане потужним ударом по енергетичній безпеці європейських країн і по всьому енергетичному сектору Європейського союзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський "Газпром" проклав 40% газопроводу "Північний потік-2".

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