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В Еврокомиссии заявили о несоответствии "Северного потока-2" энергетической политике ЕС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Проект российского газопровода "Северный поток-2" не соответствует энергетической политике Евросоюза. Она включает, в том числе, декарбонизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

"Этот проект ("Северный поток-2" - ред.) не соответствует целям энергетической политики Европейского союза", - сказал Домбровискис во время пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что энергетическая политика Евросоюза направлена, в том числе на декарбонизацию. И на этом фоне, российский газопровод не вписывается в сегодняшнюю стратегию.

Напомним, США пригрозили заморозить "Северный поток-2", если Россия нападет на Украину.

Отметим, президент США Джо Байден обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен поставки газа на случай непредвиденных обстоятельств.

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ЕврокомиссияСеверный поток-2