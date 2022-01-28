Байден и глава Еврокомиссии обсудили поставки газа на случай непредвиденных обстоятельств

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили поставки газа на случай непредвиденных обстоятельств. Стороны также подтвердили необходимость обеспечить энергобезопасность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление Джо Байдена и Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы привержены энергетической безопасности и устойчивости Европы, а также ускорению глобального перехода к экологически чистой энергии", - говорится в заявлении.

Байден и глава Еврокомиссии призвали страны-производители энергии присоединиться в обеспечении стабильности и хорошего снабжения мировых энергетических рынков.

"Мы намерены работать вместе, в тесном сотрудничестве с государствами-членами ЕС, над поставками СПГ для обеспечения безопасности поставок и планирования на случай непредвиденных обстоятельств", - отмечается в заявлении.

Байден и Урсула фон дер Ляйен подчеркнули, что разделяют цель обеспечения энергетической безопасности Украины и постепенной ее интеграции с европейскими рынками газа и электроэнергии.

Также сообщается, что работа по этим направлениям ведется и встреча США и ЕС по энергетике состоится 7 февраля.