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У Єврокомісії заявили про невідповідність "Північного потоку-2" енергетичній політиці ЄС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Проєкт російського газопроводу "Північний потік-2" не відповідає енергетичній політиці Євросоюзу. Вона включає, в тому числі декарбонізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слово виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

"Цей проєкт ("Північний потік-2" - ред.) не відповідає цілям енергетичної політики Європейського Союзу", - сказав Домбровіскіс під час пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Представник Єврокомісії підкреслив, що енергетична політика Євросоюзу спрямована, в тому числі на декарбонізацію. І на цьому тлі, російський газопровід не вписується в сьогоднішню стратегію.

Нагадавши, США пригрозили заморозити "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну.

Зазначимо, президент США Джо Байден обговорив з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн постачання газу на випадок непередбачених обставин.

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ЕврокомиссияПівнічний потік-2