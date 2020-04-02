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В ЕС разработали программу защиты бизнеса на период пандемии

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 10:19
В ЕС разработали программу защиты бизнеса на период пандемии
Иллюстративное фото (csamir.com)

Программа предоставит работникам возможность платить за жилье и покупать необходимое

Из-за финансового кризиса вызванной пандемией коронавируса в Еврокомиссии заявили о внедрении новой концепции сокращенного рабочего дня, что поможет поддержать компании и сотрудников, которые временно остались без работы. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что Европа выдвигает новую инициативу под названием Sure - State-supported short-time work ("Краткосрочная работа по государственной поддержке"), которая основана на опыте успешного преодоления финансового кризиса 2008 года.

"Идея проста. Если компания не получает заказов или остается без работы вследствие внешних шоковых явлений, подобных коронавирусу, она не будет увольнять своих работников. Она сохранит за ними рабочие места, даже если работникам придется выполнять меньший объем работы. Остальное время работники могут, например, осваивать новые навыки на пользу себе и своей компании", - сказала она.

Также она добавила, что такая практика поможет работникам с финансами и предоставит им возможность платить за жилье и покупать необходимое. Вместе с тем это все будет иметь положительный эффект для всей экономики.

Напомним, Еврокомиссия запустит сайт по противодействию фейкам относительно распространения коронавируса COVID-19.

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