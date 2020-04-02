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У ЄС розробили програму захисту бізнесу на період пандемії

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 10:19
У ЄС розробили програму захисту бізнесу на період пандемії
Іллюстративне фото (csamir.com)

Програма надасть працівникам можливість платити за житло і купувати необхідне

Через фінансову кризу спричиненою пандемією коронавірусу у Єврокомісії заявили про впровадження нової концепції скороченого робочого дня, що допоможе підтримати компанії і співробітників, які тимчасово залишилися без роботи. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа висуває нову ініціативу під назвою Sure - State-supported short-time work ("Короткострокова робота за державної підтримки"), яка заснована на досвіді успішного подолання фінансової кризи 2008 року.

"Ідея проста. Якщо компанія не отримує замовлень або залишається без роботи внаслідок зовнішніх шокових явищ, подібних до коронавірусу, вона не буде звільняти своїх працівників. Вона збереже за ними робочі місця, навіть якщо працівникам доведеться виконувати менший обсяг роботи. Решту часу працівники можуть, наприклад, освоювати нові навички на користь собі й своєї компанії", - сказала вона.

Також вона додала, що така практика допоможе працівникам з фінансами та надасть їм можливість платити за житло і купувати необхідне. Разом з тим це все буде мати позитивний ефект для всієї економіки.

Нагадаємо, Єврокомісія запустить сайт з протидії фейкам щодо поширення коронавірусу COVID-19.

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