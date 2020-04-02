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Пограничники обнаружили повышенную температуру у 52 человек из 2,2 млн проверенных

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 09:22
Пограничники обнаружили повышенную температуру у 52 человек из 2,2 млн проверенных
Фото: Сергей Дейнеко (mvs.gov.ua)

Ни у одного из граждан не был диагностирован коронавирус

С 24 февраля пограничники выявили повышенную температуру только у 52 человек из 2,2 млн проверенных. Об этом глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко рассказал в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что в дальнейшем ни у одного из них не был диагностирован коронавирус.

"С 24 февраля мы провели скрининг 2,2 млн граждан. Из них повышенную температуру обнаружили только у 52 человек, и в дальнейшем ни у одного из них не был диагностирован коронавирус", - сказал он.

Также он добавил, что скрининг проводили на въезде в пункт пропуска два максимально экипированных пограничника.

"Если выявляли людей с повышенной температурой, то мы сразу же привлекали медиков, которые разбирались, откуда человек следует, возможно, из той страны, где зафиксировано увеличение численности заболевших", - рассказал Дейнеко.

Напомним, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко выступил против карантина и за принудительную обсервацию всех, кто приехал в Украину.

Такоже Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом.

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