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ЄС розкритикував мита Косова на товари з Сербії

Новини » Політика    22.11.2018 - 08:24
ЄС розкритикував мита Косова на товари з Сербії
Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/eeas)

Брюссель вважає, що Косово має негайно скасувати нові мита

Євросоюз засуджує рішення уряду частково визнаного Косова про введення мит на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерікі Могеріні.

У заяві йдеться, що введення імпортних мит у розмірі 100% є явним порушенням Центральноєвропейської угоди про вільну торгівлю (CEFTA), а також угоди про асоціацію між Європейським союзом та Косово.

"Це ще більше погіршує ситуацію після 10%-ного збільшення мит минулого тижня. Уряд Косова має негайно відкликати ці рішення", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Косово ввело 100% мито на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини. Крім того, косівська сторона пообіцяла найближчим часом вжити додаткові заходи у відповідь на "агресивну кампанію" Сербії.

Зазначимо, відносини між ними загострилися після провалу спроби Косова вступити до Інтерпола.

 

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