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Сербские депутаты заблокировали парламент Косово из-за пошлин

Новости » Политика    02.12.2018 - 19:06
Сербские депутаты заблокировали парламент Косово из-за пошлин
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Депутаты ожидают приезда еврокомиссара Йоханнеса Хана

Сербские депутаты заблокировали парламент Косово в Приштине из-за введения новых 100% пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PTC.

Как сообщается, депутаты Сербского списка закрылись в середине парламентского здания из-за введения новых пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Депутаты заявили, что будут блокировать парламент до приезда еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Европейского союза Йоханнеса Хана.

"Мы хотим рассказать еврокомиссару Хану о ситуации и о потенциальном гуманитарном кризисе, с которым рискует столкнуться сербское население, если не будут отменены стопроцентные пошлины", - пояснил депутат Сербского списка Игорь Симич.

По словам парламентариев, так они борются за права косовских сербов в мирный и демократический способ.

Отмечается, что еврокомиссар Хан должен посетить Приштин в понедельник, 3 декабря, чтобы обсудить с чиновниками в Косово ситуацию с новыми пошлинами.

Напомним, ранее сообщалось, что Косово ввело 100% пошлину на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Кроме того, косовская сторона пообещала в ближайшее время принять дополнительные меры в ответ на "агрессивную кампанию" Сербии.

Позже в Евросоюзе заявили, что ЕС осуждает решение властей частично признанного Косово ввести 100% пошлину на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

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