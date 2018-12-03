У Єврокомісії закликали Косово розблокувати співпрацю з Сербією
Фото: Йоханнес Хан (flickr.com)
Косово ввело 100% мито на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини
Комісар ЄС з питань розширення Йоханнес Хан обговорив з президентом Сербії Олександром Вучичом в Белграді введення Косово тарифів на товари з Сербії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Хана.
"Хороша зустріч з президентом Сербії Олександром Вучичом в Белграді, під час якої ми обговорили введення Косово тарифів на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини, що суперечить Угоді про вільну торгівлю CEFTA, регіональної економічної зоні REA та регіонального співробітництва", - написав він.
Зазначимо, сербські депутати заблокували парламент Косово Приштині через введення нових 100% мита на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини.
Раніше повідомлялося, що Косово ввело 100% мито на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини. Крім того, косівська сторона пообіцяла найближчим часом прийняти додаткові заходи у відповідь на "агресивну кампанію" Сербії.
Пізніше в Євросоюзі заявили, що ЄС засуджує рішення влади частково визнаної Косово ввести 100% мито на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини.