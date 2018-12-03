У Єврокомісії закликали Косово розблокувати співпрацю з Сербією

Фото: Йоханнес Хан (flickr.com)

Косово ввело 100% мито на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини

Комісар ЄС з питань розширення Йоханнес Хан обговорив з президентом Сербії Олександром Вучичом в Белграді введення Косово тарифів на товари з Сербії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Хана.

"Хороша зустріч з президентом Сербії Олександром Вучичом в Белграді, під час якої ми обговорили введення Косово тарифів на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини, що суперечить Угоді про вільну торгівлю CEFTA, регіональної економічної зоні REA та регіонального співробітництва", - написав він.