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У Єврокомісії закликали Косово розблокувати співпрацю з Сербією

Новини » Політика    03.12.2018 - 22:31
У Єврокомісії закликали Косово розблокувати співпрацю з Сербією
Фото: Йоханнес Хан (flickr.com)

Косово ввело 100% мито на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини

Комісар ЄС з питань розширення Йоханнес Хан обговорив з президентом Сербії Олександром Вучичом в Белграді введення Косово тарифів на товари з Сербії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Хана.

"Хороша зустріч з президентом Сербії Олександром Вучичом в Белграді, під час якої ми обговорили введення Косово тарифів на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини, що суперечить Угоді про вільну торгівлю CEFTA, регіональної економічної зоні REA та регіонального співробітництва", - написав він.

У Єврокомісії закликали Косово розблокувати співпрацю з Сербією

Зазначимо, сербські депутати заблокували парламент Косово Приштині через введення нових 100% мита на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини.

Раніше повідомлялося, що Косово ввело 100% мито на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини. Крім того, косівська сторона пообіцяла найближчим часом прийняти додаткові заходи у відповідь на "агресивну кампанію" Сербії.

Пізніше в Євросоюзі заявили, що ЄС засуджує рішення влади частково визнаної Косово ввести 100% мито на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини.

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