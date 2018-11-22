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Косово запровадило 100% мито на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини

Новини » Політика    22.11.2018 - 03:14
Косово запровадило 100% мито на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини
Фото: прапор Косова (flickr.com/Troels Peter Roland)

Уряд Косова обіцяє найближчим часом додаткові заходи у відповідь на "агресивну кампанію" Сербії

Косово 21 листопада запровадило мито в розмірі 100% вартості на продукцію з Сербії та Боснії і Герцеговини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За інформацією видання, мито сплачуватиметься практично за всі товари, виняток становитиме лише продукція міжнародних брендів, вироблених у Сербії та Боснії.

Відповідні заходи Косово запроваджує у відповідь на спроби Сербії заблокувати його вступ до Інтерполу - напередодні країна втретє не змогла отримати членство в цій організації.

Крім того, в уряді Косова пообіцяли найближчим часом оголосити про нові заходи у відповідь на "агресивну кампанію" Сербії проти країни, однак подробиць поки що не повідомили.

Видання нагадує, що на початку листопада Косово вже запровадило десятивідсоткові мита на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини, тоді Белград і Сараєво назвали це порушенням Центрально-європейської угоди вільної торгівлі.

Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що безрезультатно.

Нагадаємо, 11 листопада президент Сербії Александар Вучич звинуватив Косово в підриві регіонального співробітництва та стабільності через рішення підвищити мита на сербські товари.

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