В Еврокомиссии подтвердили подписание протокола на транзит газа через Украину

Еврокомиссия подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

По его словам, соглашение позволит получить выгоду каждой из сторон.

"Приятно подписать хорошо сбалансированное соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину. Каждый сегодня стал победителем", - сообщил Шефчович.

Таким образом Украина, Россия и Еврокомиссия согласовали договоренности долгосрочного транзита российского газа через Украину в Европу с 1 января 2020 года.

Напомним, 20 декабря на двусторонних газовых переговорах в Минске Украина и Россия подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Как отметили представители российского "Газпрома", в Минске удалось подписать документ, в котором говорится о продлении транзита.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что на переговорах о транзите российского газа обсуждается подписание гибридного соглашения. При этом Коболев отметил, что подписание нового контракта займет не менее месяца.