В Еврокомиссии ожидают изменения судебной реформы Зеленского

Спецпредставитель президента Еврокомиссии по Украине Эльмар Брок ожидает, что Украина учтет выводы Венецианской комиссии и советы представительства ЕС и изменит закон о судебной реформе. Об этом Брок рассказал в интервью "Европейской правде".

Брок отметил, что ЕС доверяет Венецианской комиссии и ее решение, которое будет принято на следующей неделе, является важным.

"Думаю, что во внимание будут взяты не только замечания Венецианской комиссии, но и советы, которые обсуждались с представительством ЕС в Украине... Есть ощущение, что украинское правительство прислушается к советам ВК", - сказал он.

По его словам, судебная реформа в Украине беспокоит не только ЕС. То же отношение - у Канады и вообще в G7.

Напомним, закон президента Владимира Зеленского о судебной реформе, которым предусматривается сокращение судей Верховного суда и новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины в четверг, 7 ноября, вступил в силу.

РБК-Украина писала, что Рада приняла во втором чтении судебную реформу президента. За законопроект №1008 проголосовали 236 парламентариев. Отметим, принятие документа в сессионном зале встретили криками "Позор".

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность в связи с принятием судебной реформы Зеленского. По словам генсека, принятие данного законопроекта может иметь серьезные последствия для независимости судебной системы в Украине, так как он влияет на квалификационные требования к судьям.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Верховный суд просил отложить принятие закона президента Украины Зеленского о судебной реформе.