В Еврокомиссии обеспокоены планами Британии нарушить Brexit-договоренности

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен раскритиковала Британию за законопроект о внутреннем рынке. Она считает, что он является нарушением международного права.

Об этом Урсула фон дер Ляен написала в своем Twitter.

"Очень обеспокоена заявлениями британского правительства о намерениях нарушить Соглашение о выходе. Это нарушит международное право и подорвет доверие. Договоры должны исполняться - это основа благополучных отношений в будущем", - написала фон дер Ляен.

Отметим, законопроект Британии о внутреннем рынке касается вопросов так называемого протокола Северной Ирландии - элемента соглашения о выходе из ЕС, назначенного предотвратить возвращение "жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Британское правительство убеждает, что документ сделает лишь "незначительные уточнения в чрезвычайно конкретных сферах".

Напомним, Великобритания ожидает большей гибкости от Евросоюза на переговорах о соглашении по свободной торговле, в противном случае правительство готово выйти из ЕС без соглашения.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал 15 октября крайним сроком для согласования соглашения о свободной торговле.