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Британия грозится выйти из Евросоюза без сделки о торговле, если ЕС "не проявит гибкость"

Лондон, Вторник 08 сентября 2020 11:51
Британия грозится выйти из Евросоюза без сделки о торговле, если ЕС "не проявит гибкость"
Флаги Великобритании и ЕС (Reuters)
Автор: РБК-Украина

Великобритания ожидает большей гибкости от Евросоюза в переговорах о сделке по свободной торговле. В ином случае правительство готово выйти из ЕС без соглашения.

Об этом заявил министр жилищного строительства Роберт Дженрик, передает Reuters.

"Мы хотим выйти из ЕС, получив сделку о свободной торговле такую же, как у Канады. Это всегда было нашим предпочтением и считаем, что такой вариант все еще возможен", - отметил Джендрик.

Министр подчеркнул, что Евросоюзу следует быть более сговорчивым в переговорах, иначе Британия выйдет из них без соглашения.

"Но если они не проявят должную степень гибкости и реализма, то Британия выйдет с соглашениями, такими как у Австралии и других стран. И это тоже хороший вариант договоренностей на будущее", - добавил Джендрик.

Соглашение о свободной торговле между Канадой и ЕС позволяет вести почти полностью беспошлинную торговлю, но вводит ряд таможенных проверок товаров и не охватывает важный для Великобритании рынок услуг.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал 15 октября крайним сроком для согласования сделки о свободной торговле.

Отмечалось, что Лондон займет жесткую позицию на переговорах с ЕС по Brexit.

Напомним, Великобритания официально прекратила быть членом Европейского союза.

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